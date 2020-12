In de Verenigde Staten is een akkoord bereikt over een steunpakket voor de economie van 900 miljard dollar (736,5 miljard euro). Het is het op een na grootste steunpakket ooit voor de Amerikaanse economie. Alleen de coronasteun van afgelopen voorjaar was met 2,3 biljoen dollar (ruim 2,1 biljoen euro) nog een stuk groter.

Volgens zowel de Democraten als de Republikeinen is er genoeg steun voor het pakket in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Het is het eerste noodpakket in maanden.

Door het pakket krijgen kleine bedrijven extra steun. Ook is er geld uitgetrokken voor het vaccinatieprogramma en de gezondheidszorg. Tevens is er een extra tegemoetkoming voor Amerikanen die werkloos zijn geworden.

Er was ook kritiek. Volgens de leider van de Democratische senaatsfractie Chuck Schumer is 900 miljard dollar niet genoeg om de economische problemen te beteugelen. Zodra de nieuwe Democratische president Joe Biden op 20 januari zijn intrek in het Witte Huis heeft gedaan, wil Schumer pleiten voor nog meer steun.

De VS is zwaar getroffen door COVID-19. Dagelijks raken er ruim 200.000 mensen besmet met het virus, waaraan sinds de uitbraak van de pandemie al 317.000 Amerikanen zijn overleden.