De prijzen van bestaande koopwoningen waren in november gemiddeld 8,9 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar, melden het CBS en het Kadaster maandag. Het aantal transacties lag 1 procent hoger dan in november 2019.

De coronacrisis heeft nog altijd geen vat gekregen op de huizenmarkt. Sommige kenners verwachtten eerder dat de woningmarkt zou worden geraakt door de pandemie, maar vooralsnog lijkt daar weinig sprake van.

De huizenprijzen zijn zelfs gestegen naar een recordhoogte en staan 55 procent hoger dan het dieptepunt van maart 2013. Weliswaar nam de stijging vorig jaar wat af, maar dit jaar zijn de prijzen juist weer fors omhoog gegaan. Onder meer de lage rentestand en de krapte op de woningmarkt drijven de prijzen op.

Vorige maand zijn er 18.449 woningen van eigenaar gewisseld. Dat is bijna 1 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Wel is het lager dan het gemiddelde van dit jaar. In de eerste elf maanden van 2020 zijn bijna 7 procent meer woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, in totaal 209.303.