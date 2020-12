Aan het einde van de eerste coronagolf van afgelopen voorjaar hadden tienduizend minder jongeren een baan van minimaal drie dagen per week in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek en het Verwey Jonker Instituut onder zo’n 240.000 jongeren tussen de zestien en dertig jaar die de arbeidsmarkt op zijn gestroomd. Vooral jongeren zonder startkwalificatie, uitvallers uit het hoger onderwijs en een deel van de mbo’ers hadden het moeilijk.

Deze groepen hadden het overigens voor de pandemie ook al lastig op de arbeidsmarkt. Dat geldt eveneens voor jongeren die opgeleid zijn voor een baan in de detailhandel, mediatechniek en administratieve dienstverlening.

Daar kwamen door de eerste coronacrisis nog diverse andere sectoren bij die hard zijn geraakt door de contactbeperkende maatregelen, zoals luchtvaart, horeca en haarverzorging. Ook voor jongeren met een niet-westerse achtergrond zijn de baankansen verslechterd.

Daar staat tegenover dat hbo’ers of wetenschappelijk geschoolden minder last hebben van de coronacrisis. Zo konden jongeren die opgeleid zijn tot arts, verpleeg- of verloskundige, onderwijsassistent of econoom net zo makkelijk of soms zelfs gemakkelijker aan een baan komen als voor de uitbraak van COVID-19. Ook voor mbo-bbl-afgestudeerden, die langere tijd in de praktijk hebben gewerkt tijdens hun opleiding, is de invloed van de pandemie beperkt.