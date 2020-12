Nederlanders gaven in oktober 6,5 procent minder uit dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral de uitgaven aan diensten, zoals een bezoek aan een sportschool, theater, pretpark of restaurant, daalden fors (-11,8 procent). Ook werd minder gereisd met het openbaar vervoer, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Oorzaak van de daling is de milde lockdown die medio oktober is ingevoerd. Toen moesten cafés en restaurants de deuren sluiten.



Consumenten besteedden in oktober 2,8 procent meer aan eten en drinken in onder meer supermarkten en speciaalzaken dan een jaar eerder. De uitgaven aan elektrische apparatuur en woninginrichting stegen in dezelfde periode met 1,1 procent.

In oktober gebruikten Nederlanders minder vaak de auto. Vooral doordat ze minder tankten, daalden de uitgaven aan onder meer brandstof en gas op jaarbasis met 2,4 procent.

Het CBS peilde in december ook het consumentenvertrouwen. Daaruit kwam naar voren dat Nederlanders in december meer vertrouwen hebben dan in november. Vooral over de economie zijn mensen minder somber gestemd. Het consumentenvertrouwen bereikte in december zelfs het hoogste punt sinds maart, toen de eerste lockdown werd ingevoerd.

Ruim 10 procent van de respondenten beantwoordde de vragen op of na maandag 14 december, de dag waarop het kabinet de laatste coronamaatregelen bekendmaakte. Die aankondiging bleek weinig impact op de antwoorden te hebben: het vertrouwen van deze groep week nauwelijks af van dat van de respondenten die eerder hebben gereageerd.