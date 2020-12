Hoofdonderhandelaar namens de EU Michel Barnier heeft zondag herhaald dat de gesprekken over een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk in een "cruciale fase" zijn beland. Barnier onderstreepte op Twitter het belang dat beide partijen aan de eigen soevereiniteit hechten.

Het VK hamert op zijn soevereine recht om straks, als de overgangsfase voorbij is waarin het de EU-regels nog volgt, bijvoorbeeld zijn eigen regels voor bedrijven te maken en zelf te kiezen wie er in zijn wateren mag vissen. Maar dat geldt voor beide partijen, twittert Barnier. "We eerbiedigen de soevereiniteit van het VK. En wij verwachten hetzelfde."

"De EU blijft toegewijd aan een eerlijke, gelijkwaardige en evenwichtige overeenkomst", voegt Barnier toe. De Britten waarschuwden de afgelopen dagen dat Brussel concessies zou moeten doen willen ze het eens worden. Minsiter van gezondheid Matt Hancock herhaalde die boodschap eerder op zondag.

Of er zondag nog een doorbraak te verwachten valt, liet Barnier in het midden. "We zetten het harde werk met David Frost en zijn team voort op dit voor de onderhandelingen cruciale moment", zei Barnier over zijn Britse evenknie. Het Europees Parlement heeft zondag middernacht als deadline gesteld, omdat het anders een akkoord niet meer voor de jaarwisseling kan goedkeuren.

Dat is voor een eventueel akkoord overigens geen onoverkomelijk obstakel. Bij overeenstemming tussen de EU en het VK na middernacht kunnen de lidstaten individueel hun voorlopige goedkeuring aan een deal geven.