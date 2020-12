Vanaf maandag 0.00 uur rijden er geen Eurostar-treinen meer van en naar London. Dan gaan de Belgische grenzen voor 24 uur dicht voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk. De trein vanuit Amsterdam van zondagmiddag zal de laatste zijn voordat de maatregel van kracht wordt, zegt NS International. De veerdiensten tussen het VK en Nederland zijn niet stilgelegd.

Volgens de NS kunnen reizigers die voor maandag hebben geboekt hun geld terugvragen. Het bedrijf weet nog niet of er later in de week wel weer Eurostar-treinen kunnen rijden, aangezien de Belgische overheid daar nog geen duidelijkheid heeft verschaft.

Ondertussen blijven de veerboten van ferrymaatschappijen Stena Line en DFDS varen. Woordvoerders van de bedrijven zeggen vanuit de overheid nog geen bevel te hebben gekregen om de veerdienst stil te leggen.

De ferry's zijn er niet alleen voor passagiers, maar vervoeren ook veel vracht. "Er gaan de laatste tijd nog maar heel weinig passagiers mee op onze dienst tussen IJmuiden en Newcastle", laat de zegsman van DFDS weten.

Ook bij Stena Line, die tussen Hoek van Holland en Harwich vaart, zijn de passagiersaantallen door de corona-uitbraak flink afgenomen. "En er gelden al hele strikte maatregelen. Zo zijn de restaurants op de schepen gesloten." Voor vrachtvervoer blijft de verbinding volgens de woordvoerder van Stena Line wel erg belangrijk. Volgens hem worden met de boten ook veel "essentiële" goederen vervoerd.