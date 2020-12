Luchtvaartmaatschappijen KLM, EasyJet en British Airways hebben vanwege het vliegverbod voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk op zondag reeds reeds tientallen vluchten geschrapt. De twee vluchten van Ryanair naar Eindhoven die dit jaar nog op de kalender stonden, zijn inmiddels ook uit het schema.

Bij de KLM gaat het om 17 passagiersvluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, bij British Airways (BA) om negen en bij EasyJet om nog eens vier vluchten. Voor maandag en dinsdag staan vergelijkbare aantallen annuleringen op de verschillende sites.

KLM en Schiphol kunnen bij monde van woordvoerders niet zeggen hoeveel passagiers getroffen worden, noch mededelingen doen over wat de impact van het reisverbod zal zijn. Dat wordt de komende dagen in de gaten gehouden.

De vluchten van onder KLM en BA die nog wel in het aankomstschema staan, zijn vluchten zonder passagiers. Zo vliegt KLM mét passagiers naar het Verenigd Koninkrijk, om vervolgens met vracht terug te keren naar Schiphol.

EuroStar van en naar Londen rijdt nog

Het reisverbod dat het kabinet heeft ingesteld, is vanwege een mutatie van het coronavirus. Deze besmettelijkere mutatie is onlangs in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt en is begin december ook aangetroffen in Nederland, zo schreef het ministerie van Volksgezondheid zaterdagavond.

Het verbod op vluchten met passagiers uit het VK is op 20 december om 6.00 ingegaan en zal tot uiterlijk 1 januari gelden. De Belgische regering besloot op zondag het Nederlandse voorbeeld te volgen met een inreisverbod. Volgens persbureau Belga geldt het reisverbod vanaf middernacht voor een periode van in eerste instantie 24 uur.

De EuroStar van en naar Londen rijdt nog wel en was op zondag volgeboekt. Het is nog onduidelijk of de trein eerder al was volgeboekt of dat zondagochtend vroeg is gebeurd. NS International kan naar eigen zeggen nog geen beeld schetsen over de mogelijke toename van het aantal treinboekingen van en naar de Britse hoofdstad.