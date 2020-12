De vakbonden hebben met Tata Steel Nederland overeenstemming bereikt over de verlenging van de cao en de pensioenovereenkomst. Als onderdeel van de afspraken krijgen medewerkers in juni en oktober van volgend jaar een eenmalige uitkering. Daarnaast gaat de bijdrage aan de ziektekosten omhoog, zo maken de bonden en Tata Steel zaterdag bekend.

De eenmalige uitkeringen zijn ter hoogte van 300 euro bruto, terwijl voor de compensatie voor de stijging van de ziektekostenpremie een bedrag van 75 euro afgesproken is. Nu is bijdrage aan de ziektekosten nog 45 euro.

"Deze compensatie en de uitkering van in totaal 600 euro bruto is van groot belang in deze moeilijke tijden", zegt Roel Berghuis, FNV-bestuurder Tata Steel.

Tata Steel Nederland laat in een reactie een vergelijkbaar geluid horen. "Het zijn moeilijke en onzekere tijden voor de staalindustrie. Beide partijen nemen nu met het afsluiten van zowel een cao als een pensioenovereenkomst hun verantwoordelijkheid."

De nieuwe cao gaat in op 1 april 2021 en kent een looptijd van een jaar. De vakbonden, waaronder FNV en CNV, moeten het akkoord nog wel voorleggen aan hun leden.