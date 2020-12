Suriname was het afgelopen jaar in trek bij bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe olie- en gasvoorraden. Het land was in 2020 na Rusland de plek met de meeste olie- en gasvondsten. De afgelopen maanden is voor de Surinaamse kust voor bijna 1,39 miljard vaten aan nieuwe voorraad aangeboord, zo heeft het Noorse onderzoeksbureau Rystad Energy becijferd.

De olie- en gasvondsten komen vooral voor rekening van het Amerikaanse Apache en de Franse reus Total, die samen het concessiegebied B58 runnen. De bedrijven waren dit jaar na Gazprom dan ook het succesvolst in hun verkenning van nieuwe voorraden.

In januari, april en juli konden Apache en Total grote vondsten in B58 bijschrijven. Vorige week maakten Petronas en ExxonMobil bekend nieuwe olie- en gasvoorraden in het naastgelegen B52 gevonden te hebben.

Gebied met veel potentie

De nieuwe olie- en gasvoorraden voor de kust van Suriname komen niet als een verrassing. De vondsten werden gedaan in het zogeheten Guyana-Suriname Basin.

Voor de kust van buurland Guyana werden eerder grote ontdekkingen aangetoond. Er wordt bovendien veel zogeheten lichte olie gevonden, die goedkoper te produceren is. Daarmee is de winning ervan ook bij lagere olieprijzen rendabel.

In november startte Suriname een veiling voor nog eens acht concessiegebieden op zee. In totaal is er 13.524 vierkante kilometer aan concessiegebieden beschikbaar. Geïnteresseerde partijen kunnen tot 30 april 2021 bieden op de blokken.

In 1965, toen Suriname nog een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden was, werd de eerste olievondst gedaan. In 1982 begon onder leiding van Staatsolie de commerciële olieproductie in het land.