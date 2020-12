Onderzoekers van de Senaatscommissie belast met de kwesties rondom het Boeing 737 MAX-probleemvliegtuig claimen dat de vliegtuigfabrikant en toezichthouder FAA piloten tegen de regels in voorafgaand aan simulator tests geïnstrueerd hebben, om zo een bepaalde uitkomst te garanderen. Dit om het toestel weer zo snel mogelijk in de lucht te krijgen, zo meldden verschillende media.

De Senaatscommissie komt tot die conclusie na interviews met klokkenluiders en getuigeverklaringen van FAA-leden. Uit de tests met de simulator moest blijken hoe snel piloten op softwareproblemen zouden reageren. Hierin zouden de testpiloten door Boeing en de FAA op "ongepaste wijze" zijn gecoacht.

De instructies zouden bovendien onderdeel zijn van een doelbewuste poging om belangrijke informatie over de mogelijke oorzaken van de twee crashes met het toestel te verhullen. In oktober 2018 crashte de 737 MAX van Lion Air, in maart 2019 het toestel van Ethiopian Airlines. Hierbij kwamen in totaal 346 inzittenden om het leven.

Na het tweede ongeluk werden vluchten met het toestel wereldwijd verboden. Later bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen naar beneden drukte. Dat mankement is verholpen met een software-update.

In een reactie op het Senaatsrapport zegt de FAA dat er een aantal "ongefundeerde beschuldigingen" in staan. Boeing, op zijn beurt, zegt het rapport "serieus" te zullen bestuderen.

In november gaf de FAA groen licht voor de hervatting van vluchten met de 737 MAX. De goedkeuring van de Europese toezichthouder EASA volgt waarschijnlijk in januari. Voordat de toestellen weer de lucht in mogen, moeten piloten nog wel extra trainingen doorlopen en handleidingen worden aangepast.