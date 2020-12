FNV Handel wil dat het kabinet overgaat tot een sluiting van de supermarkten tijdens de kerstdagen. Op die manier moeten de supermarktmedewerkers beschermd worden, aangezien de winkels tijdens de feestdagen vaak erg druk zijn, zo schrijft de vakbond in een zaterdag gepubliceerde oproep.

Bovendien vindt vakbond FNV Handel het niet meer dan gepast dat medewerkers na een zwaar jaar de feestdagen met familie kunnen doorbrengen.

"Het risico dat het in de supermarkten veel en veel te druk wordt, is zeer groot. Het is nu al razend druk", zegt Mari Martens, sectorhoofd Handel bij FNV. "In de supermarkten werken bovendien heel veel jonge mensen. Het is onverantwoord om hen met deze toeloop van mensen op te zadelen."

Met een sluiting van de supermarkten tijdens de kerstdagen moet volgens FNV bovendien het scenario van Black Friday voorkomen worden. Toen was het bij grote winkelketens erg druk. "De supermarkt mag niet het uitje worden van deze Kerst", aldus Martens.