Nike heeft het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar afgesloten met een winst van 1,3 miljard dollar (zo'n 1,06 miljard euro), een stijging van 12 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het sportmerk profiteerde van een toename van de online verkoop met 84 procent en de grote vraag vanuit China.

De omzet in China viel in het afgelopen kwartaal 24 procent hoger uit. Mede hierdoor werd wereldwijd 11,2 miljard dollar aan omzet gerealiseerd, een plus van 9 procent vergeleken met vorig jaar.

Ondanks de lockdownmaatregelen in verschillende landen viel de omzet uit de winkelverkoop met 4,3 miljard dollar 32 procent hoger uit.

Naast sneakers was ook de sportkleding van Nike in trek, net als de artikelen die het merk onder het Jordan-label verkoopt, vernoemd naar oud-basketballer Michael Jordan. Naar de schoenen van Converse, eveneens onderdeel van Nike, was in de afgelopen periode minder vraag.