Supermarktketen Albert Heijn heeft de afgelopen week zestig van de in totaal negenhonderd ophaalpunten voor pakketten van bol.com gesloten, meldt een woordvoerder van Albert Heijn. Het werd te druk bij de servicebalies van winkels in onder meer Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Andere winkelketens besloten eerder vandaag om hun pakketpunten te sluiten. PostNL verwacht daar hinder van te hebben.

Volgens Albert Heijn ontstonden er bij de afhaalpunten bij bol.com onveilige situaties vanwege lange rijen bij de servicebalies. Het bedrijf houdt de drukte in de supermarkten continu in de gaten en besloot tot de sluiting vanwege de veiligheid van klanten.

Tot wanneer de pakketpunten gesloten blijven, is nog niet bekend. "Er is geen einddatum", aldus de woordvoerder. "We kijken hoe het de komende weken gaat. Dit is een van de drukste perioden van het jaar voor de supermarktketen."

Bol.com zegt dat slechts een paar procent van de bestellingen naar een afhaalpunt gaat. Veruit de meeste bestellingen worden thuisbezorgd. "Klanten zien alleen afhaalpunten die beschikbaar zijn." Onlangs verlengde bol.com al de retour-inlevertermijn naar zestig dagen.

Pakketpunten Primera en Bruna dicht, PostNL verwacht hinder

Eerder op de dag werd bekend dat ook andere pakketpunten dicht gaan. Het betreft post- en pakketpunten bij winkels van Bruna, AKO, Primera en mogelijk ook The Read Shop. Door de nieuwe, strenge lockdown die dinsdag inging, moesten de winkels in principe dicht, maar mochten ze hun pakketpunten openhouden.

Veel winkels deden dat in de voorbije dagen, maar stuitten op onbegrip van klanten. Zij snapten niet waarom ze wel een pakket konden afhalen, postzegels konden krijgen, maar bijvoorbeeld geen kerstkaart konden kopen.

PostNL denkt dat het sluiten van winkels waar pakketpunten van het bedrijf zitten zeker impact gaat hebben, laat het bedrijf weten in een reactie. Het post- en pakketbedrijf is momenteel aan het inventariseren welke winkels precies sluiten, om zo in kaart te brengen welke pakketpunten geopend blijven.

PostNL betaalt winkeliers extra voor openhouden pakketpunten

"Er zitten veel franchisenemers bij, dus het is nog niet duidelijk wat zij gaan doen. We hebben begrip voor de standpunten van de winkeliers en proberen het hen zo aantrekkelijk mogelijk te maken om open te blijven", aldus een woordvoerder. Daar hoort onder meer een vergoeding van 20 euro extra per uur bij voor winkeliers.

Het bedrijf vult dagelijks de informatie op de website over de pakketpunten aan. Daar kunnen klanten zien welke punten nog open zijn. "Als pakketten onderweg zijn naar een punt dat dicht gaat, dan wijzigen we dat naar een punt dat wel open is." Daaronder vallen bijvoorbeeld ook de 173 pakket- en briefautomaten.

PostNL heeft al aan webwinkels gevraagd de retourtermijnen te verlengen om de druk op de pakketbezorging te verminderen. "Zodat we onze pakketcapaciteit kunnen inzetten voor het bezorgen van essentiële spullen zoals boodschappen en kerstcadeaus."

Ten opzichte van begin dit jaar schaalde PostNL de bezorgcapaciteit op met 70 procent. Het bedrijf bezorgt dagelijks 1,5 miljoen pakketten en heeft 3.750 pakketpunten verspreid door heel Nederland.

DHL: Er blijven nog genoeg afhaalpunten over

Pakketbezorger DHL laat weten vooralsnog geen last te hebben van de sluitingen van de diverse winkelketens. Een woordvoerder zegt dat er nog genoeg punten over blijven waar de pakketten naartoe kunnen.

"We krijgen zelfs aanbiedingen van winkels die pakketpunt willen worden. Pakketjes die nu nog onderweg zijn naar punten die gaan sluiten, worden teruggehaald. Dan wordt gekeken of ze naar een ander punt gaan of terug naar de verzender. Ze raken niet verloren en blijven ook niet tijdenlang staan", aldus de woordvoerder.