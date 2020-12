KLM vervoerde dit jaar 11,2 miljoen passagiers. Dat is bijna 70 procent minder dan vorig jaar, blijkt uit cijfers die de luchtvaartmaatschappij vrijdag bekend heeft gemaakt. Bij dochterbedrijf Transavia was de afname zelfs nog groter.

Dat het voor KLM een roerig jaar was, is een understatement. Waar het vorig jaar nog zijn honderdjarig bestaan vierde, was het dit jaar vanaf de eerste maanden al meteen alle hens aan dek, door de uitbraak van COVID-19.

In april had de luchtvaartmaatschappij zijn aantal vluchten met 90 procent teruggeschroefd. Inmiddels is dat opgeklommen en zit het bedrijf op ongeveer de helft van zijn normale aantal vluchten.

Als gevolg van de pandemie vervoerde KLM dit jaar minder dan een derde van de 35,1 miljoen passagiers van vorig jaar. Transavia zag zijn aantallen nog iets harder teruglopen, van 9,2 naar 2,6 miljoen.

KLM nam dit jaar afscheid van zo'n vijfduizend werknemers, dat is een op de zeven. Tevens heeft het bedrijf van het kabinet en banken een steunpakket van enkele miljarden toegezegd gekregen. Het gaat hierbij om leningen en staatsgaranties.

Coronacrisis leverde ook extra werk op

Toch leverde de coronacrisis ook juist extra werk op voor het vliegbedrijf. Het vervoerde dit jaar liefst 130 miljoen mondkapjes, 4,5 miljoen paar handschoenen en 7,5 miljoen andere pandemiegerelateerde goederen. Ook voerde KLM 3.700 repatriëringsvluchten uit, waarmee het 250.000 mensen terug naar huis bracht.

Momenteel bestaat de vloot uit 39 Transavia- en 164 KLM-toestellen. Meest opvallende verandering was het afscheid van de Boeing 747's dit jaar. Het betreft passagierstoestellen; er zitten nog wel vier 747's in de vrachtvloot.