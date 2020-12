Het kabinet breidt de coronasteun voor bedrijven en particulieren verder uit vanwege de strenge lockdown die sinds dinsdag geldt. Zo komt er een vergoeding voor de kosten van thuisonderwijs, gaat het btw-tarief op online sportlessen omlaag en krijgen winkeliers een vergoeding voor spullen die ze na de lockdown niet meer kunnen verkopen. Dat heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt.

Sinds dinsdag 15 december zijn alle niet-essentiële winkels dicht. Scholen zijn sinds woensdag gesloten, waardoor leerlingen thuis onderwijs moeten volgen. Ook de kinderopvang is dicht.

Het kabinet komt nu met een reeks vergoedingen voor de extra kosten die de verschillende maatregelen met zich meebrengen. Zo wordt 15 miljoen euro uitgetrokken voor leerlingen die geen apparaat, bijvoorbeeld een laptop, hebben om digitaal onderwijs te volgen.

Daarnaast komt er een tegemoetkoming voor ouders die kosten moeten maken omdat de kinderopvang dicht is. Tevens gaat het lage btw-tarief gelden voor wie online sportlessen volgt.

Voor ondernemers is ook geld opzij gezet. Zo krijgen bedrijven een eenmalige vergoeding voor producten die ze al hebben gekocht, maar straks na de lockdown niet meer kunnen verkopen, of uitsluitend tegen een lagere prijs. Deze tegemoetkoming hangt samen met het omzetverlies en bedraagt maximaal 20.160 euro per bedrijf.

Tevens is zo'n 17 miljoen euro gereserveerd voor dierentuinen, bovenop een eerder bedrag van 39 miljoen. Voor de culturele en creatieve sector komt er 17 miljoen euro beschikbaar.