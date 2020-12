De Nederlandse ambachtelijke bakker verwacht een topjaar te draaien als het gaat om de oliebollenverkoop. Voor de grote industriële bakkers, die nog meer dan de bakker op de hoek aan de horeca en het bedrijfsleven leveren, is het een ander verhaal: zij verwachten door het coronavirus juist een zware jaarwisseling tegemoet te gaan. Dat zeggen de vertegenwoordigers van beide brancheverenigingen vrijdag tegen NU.nl.

De oorzaak van de uiteenlopende verwachtingen is het coronavirus. Waar de pandemie voor de ene bakkerstak juist tot meer verkopen leidt, wordt de andere kant juist hard geraakt.

"Wij denken dat mensen meer oliebollen gaan kopen, omdat ze het thuis gezelliger willen maken", zegt Arend Kisteman, de voorzitter van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV), die de bakker op de hoek vertegenwoordigt.

"Mensen zijn nu vaker thuis te vinden en kunnen niet bij anderen over de vloer komen. Daardoor zitten alle huizen nu een beetje vol en wordt elk huis een beetje gevuld met oliebollen", aldus Kisteman.

Juist dat gebrek aan gezelligheid en sociale activiteiten raakt de andere tak van de branche. Kantoren zijn dicht, horecatenten zijn gesloten en nieuwjaarsborrels zijn een jaartje uitgesteld. "De nieuwjaarsreceptie bij het voetbal gaat niet door. Honderd man die er niet zijn, dus dat zijn al zeshonderd oliebollen minder", zegt Wim Kannegieter, directeur van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB).

'Oliebol om jezelf te verwennen'

Wel zien de twee bakkerstakken een overeenkomst. Zo valt op dat de consument dit jaar eerder op zoek gaat naar een oliebol dan in andere jaren. "Mensen zitten thuis en willen zichzelf verwennen", zegt Kisteman, tevens eigenaar van ambachtelijke bakker De Stadsbakker in Zwolle.

Ook worden ondernemers creatiever met het aan de man brengen van de begeerde oliebol. Zo verkoopt Kisteman met een knipoog naar de coronamaatregelen een 1,5 meter lange buis met oliebollen (goed voor 22 oliebollen). Verder worden de gefrituurde oudejaarspubliekslievelingen vaker dan normaal bezorgd en zijn er zelfs olieboldrive-ins.

Koopmans benieuwd naar effect corona op verkoop van oliebollenmix

Mensen die er minder happig op zijn om naar buiten te gaan tijdens de lockdown, kunnen ervoor kiezen om zelf aan de slag te gaan in de keuken. Voor Koopmans, een van de Nederlandse bakmerken, is het nog te vroeg om een effect te zien in de verkoop van de oliebollenmix.

"Dit is de hele vraag waar wij ons ook al maanden mee bezighouden. Oliebollen worden pas het meest tussen Kerst en Oudjaar verkocht. Dat is dus nog niet te voorspellen", aldus Joost van den Berg, hoofd marketing bij Dr. Oetker, het moederbedrijf van Koopmans.

De ambachtsbakkers raden het thuisbakken uiteraard af. "Die stank wil je niet binnen hebben. Die geur zit een week lang in je huis", aldus de NBOV-voorzitter lachend.