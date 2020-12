Zo'n zevenduizend werkgevers hebben sinds de start van de strenge lockdown afgelopen dinsdag een aanvraag gedaan voor loonsteun (NOW), meldt het UWV vrijdag. Het gaat om tegemoetkoming in de loonkosten over de periode oktober tot en met december.

Sinds dinsdag moeten alle niet-essentiële winkels de deuren gesloten houden. Het kabinet heeft besloten om het voor deze winkeliers ook mogelijk te maken om loonsteun aan te vragen. Hiervoor heeft het UWV dinsdag 15 december het loket weer geopend.

Inmiddels hebben ongeveer zevenduizend bedrijven een aanvraag gedaan. Die komen nog boven op de 58.000 werkgevers die eerder al NOW hadden aangevraagd voor de laatste drie maanden van dit jaar.

Van de in totaal 65.000 aanvragers hebben ongeveer 55.000 bedrijven al een deel van de steun ontvangen. Het gaat om een bedrag van 1,2 miljard euro. De bedrijven die steun hebben gekregen, hebben gezamenlijk zo'n miljoen mensen in dienst.

De NOW-regeling is bedoeld om werkgevers te stimuleren zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden in coronatijd. Bedrijven komen in aanmerking als ze tussen begin oktober en eind december een omzetverlies van minimaal 20 procent hebben. Ze krijgen maximaal 80 procent van hun loonkosten vergoed.

Als later het werkelijke omzetverlies duidelijk is, moeten ze dit opgeven bij het UWV. Op basis daarvan wordt het definitieve bedrag bepaald. Het kan zijn dat bedrijven dan extra geld krijgen of het ontvangen geld juist geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen.

Bedrijven kunnen nog tot en met zondag 27 december een NOW-aanvraag indienen.