Moederbedrijf Audax heeft besloten om de post- en pakketpunten bij de AKO-vestigingen vanaf maandag te sluiten. Ook bij een deel van de Bruna-winkels gaan de punten dicht. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de NOS. De reden voor de sluiting is dat klanten niet snappen dat ze wel een pakket mogen ophalen of postzegels mogen kopen, maar bijvoorbeeld geen ansichtkaart kunnen krijgen.

Sinds dinsdag zijn alle niet-essentiële winkels gesloten. Post- en pakketpunten mogen wel openblijven. Veel bedrijven die zo'n punt in hun winkel hebben, besloten om open te blijven, om zo nog wat inkomsten te hebben.

Het gaat onder meer om winkels van Bruna en AKO. Moederbedrijf Audax kreeg echter veel negatieve reacties van klanten die niet snapten waarom ze geen kerstkaart konden kopen, terwijl ze wel een postzegel konden krijgen.

Audax heeft daarom besloten om alle pakketpunten in winkels die het zelf uitbaat, te sluiten. Dat zijn er ongeveer vijftig. Het betreft alle winkels van AKO en een deel van de Bruna-winkels.

De overige Bruna-vestigingen zijn in handen van zelfstandige ondernemers, die zelf mogen beslissen of ze openblijven. Dat geldt ook voor de winkels van The Read Shop, dat eveneens onder Audax valt.