Lustopwekkende middelen zoals Spaanse Vlieg, Rush Herbal Popper en Libidoforte zijn volgens de Hoge Raad geen voedingsmiddelen en vallen dus ook niet onder het lage btw-tarief. Dat heeft het hoogste rechtsorgaan in Nederland bepaald in een zaak tussen de Belastingdienst en een belanghebbende. De uitspraak is vrijdag gepubliceerd.

Een belanghebbende, mogelijk een verkoper van de lustopwekkende middelen, voerde rechtszaken met de Belastingdienst over de discussie of de capsules, druppels, poeders en sprays al dan niet onder levensmiddelen vallen. Daarover hoeft namelijk maar 9 procent btw in rekening gebracht te worden, in plaats van 21 procent.

Voor 'levensmiddelen voor menselijke consumptie' en 'producten die gewoonlijk zijn bestemd ter aanvulling of vervanging van levensmiddelen' is het lagere tarief voor de belasting toegevoerde waarde van toepassing.

Het Hof in Den Haag oordeelde eerder dat de producten wel in aanmerking kwamen voor het lagere tarief, omdat ze "oraal moeten worden ingenomen" en ze "bestanddelen bevatten die eigen zijn aan voor menselijk gebruik bestemde voedingsmiddelen".

Dat de producten worden aangeprezen als en gebruikt worden als lustopwekkend middel deed daar volgens het Hof niks aan af. De Hoge Raad oordeelt nu anders.