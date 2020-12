Hotelplatforms Expedia en Booking.com zijn gestopt met meldingen over nepschaarste en aanbiedingen die geen aanbiedingen zijn. ACM heeft dit met beide bedrijven afgesproken, zo maakt de mededingingsautoriteit vrijdag bekend.

Op beide platforms kunnen mensen overnachtingen boeken bij hotels die kamers aanbieden. Sinds enkele jaren werd bij veel hotels gemeld dat er nog maar een of enkele kamers beschikbaar zouden zijn. ACM heeft samen met andere toezichthouders de platforms erop aangesproken dat dit niet meer mag, als er niet daadwerkelijk sprake is van schaarste.

Daarnaast mogen de twee bedrijven de term 'aanbieding' alleen nog maar gebruiken als er ook echt sprake is van een aanbieding. Dat was in het verleden niet altijd het geval. Ook moeten de bedrijven duidelijkheid geven welke hotels betalen om hoger in de zoekresultaten te komen en meer inzicht geven in de totaalprijs van een overnachting, inclusief de onvermijdbare kosten.

Booking.com heeft hierover vorig jaar al afspraken gemaakt en heeft het gewijzigde beleid eind 2019 ingevoerd. Met Expedia zijn dit jaar soortgelijke afspraken gemaakt, die door het platform inmiddels zijn ingevoerd.

ACM is nauw betrokken bij de afspraken met Booking.com, omdat het bedrijf zijn hoofdkantoor in Nederland heeft. Bij Expedia ging het in samenwerking met de Hongaarse autoriteiten. De diverse toezichthouders in verschillende landen willen de komende tijd ook met andere platforms afspraken maken.