De werknemers van winkelketen Blokker gaan bestellingen van klanten aan huis bezorgen. Onder de noemer Blokker Express lanceert de keten met ruim vierhonderd winkels een eigen bezorgdienst, maakt het bedrijf vrijdag bekend. De winkels zijn sinds deze week gesloten vanwege de lockdown.

"Bezorgdiensten als PostNL lopen over", meldt Blokker. "In het distributiecentrum van Blokker staan nog achttienduizend pakketjes die PostNL niet heeft opgehaald." Hierdoor dreigen de bezorgtijden meer dan een week op te lopen, stelt het bedrijf.

Een woordvoerder van PostNL laat desgevraagd weten dat het heel erg druk is. "Normaliter neemt de drukte even af tussen Sinterklaas en Kerst. Dat het nu zo druk blijft, heeft vermoedelijk te maken met de sluiting van de winkels." PostNL kan niet zeggen hoeveel vertraging klanten ervaren.

"Af en toe moeten wij ook de handrem aantrekken. Ons netwerk is niet van elastiek en we moeten ook rekening houden met de RIVM-richtlijnen voor onze medewerkers in de sorteercentra en tegelijkertijd ervoor zorgen dat het netwerk wel blijft draaien", aldus de woordvoerder van PostNL.

Blokker zegt dat er vierduizend "enthousiaste medewerkers" uit de winkels en het hoofdkantoor paraat staan om met de fiets of de auto bestellingen te bezorgen. Voor de eigen bezorgdienst moesten bij Blokker veranderingen aan de website worden doorgevoerd. Ook is er een app gebouwd waarmee de pakketjes bij aflevering gescand kunnen worden.

Wanneer klanten iets bestellen, wordt eerst gekeken of het product nog voorradig is in de voor de klant dichtstbijzijndste winkel. Als dat niet zo is, wordt het artikel via de logistieke partner van Blokker, die normaliter de winkels bevoorraadt, vanuit het distributiecentrum naar de winkel gebracht.

Klanten kunnen er ook nog voor kiezen om hun pakje te laten bezorgen door PostNL. "Met een levertijd van tussen de drie en zeven dagen. Of door Blokker Express met een levertijd van tussen de een en drie dagen", aldus Blokker.

De kosten zijn gelijk: 5,95 euro voor bestellingen tot 40 euro. Daarboven worden geen bezorgkosten gerekend. Voor bestellingen geldt altijd een minimale waarde van 15 euro.