Het aandeel Tesla wordt vanaf maandag opgenomen in de Amerikaanse beursindex S&P 500, de index waarin de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven zijn opgenomen.

Tesla is in beurswaarde al lang een grote jongen, met een actuele waarde van ruim 620 miljard dollar (505,6 miljard euro). In het afgelopen jaar is het bedrijf van Elon Musk zo'n 700 procent meer waard geworden.

Het aandeel staat nu nog genoteerd aan technologiebeurs Nasdaq. Tesla voldeed al aan een hoop voorwaarden om opgenomen te worden in de index van de grootste Amerikaanse fondsen, maar moest nog voldoen aan de regel dat vier kwartalen op rij winst gemaakt werd. Dat is dit jaar voor het eerst gelukt.

Verder moet een fonds uiteraard Amerikaans zijn en onder meer een minimale beurswaarde hebben van 5,2 miljard dollar, moeten minimaal de helft van de aandelen vrij verhandelbaar zijn en moet het aandeel bijdragen aan een evenwichtige samenstelling in de verhouding in sectoren in de index.