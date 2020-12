Ondernemers hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis al voor in totaal 33 miljard euro aan uitstel op aflossingen, extra leningen en krediet gekregen van de banken. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vrijdag. De koepel van banken houdt er rekening mee dat de nieuwe lockdown tot extra steunaanvragen leidt.

"We hebben begrip voor de schok die de lockdown bij veel ondernemers teweeg heeft gebracht, juist in een tijd waarin zij dachten veel van hun omzetverlies goed te kunnen maken", zegt voorzitter Chris Buijink van de NVB.

Hij wijst erop dat extra uitstel van aflossing "nog steeds nadrukkelijk" een mogelijkheid is waar ondernemers een beroep op kunnen doen. "Om in de kern gezonde ondernemers bij te staan waar dat nodig is. Ook rond de feestdagen staan banken klaar om hierover met hun klanten in gesprek te gaan."

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn de banken met steun van de overheid in de vorm van garanties soepeler omgegaan met het verlenen van uitstel van betaling en het verstrekken van extra leningen en kredieten.

Volgens de NVB hebben sindsdien bijna 172.000 ondernemers daar een beroep op gedaan, tot een totaalbedrag van 33 miljard euro. Het ging vooral om nieuwe leningen en kredieten, dat waren er ruim 42.000 met een waarde van 29,9 miljard euro. Zo'n 6.500 van die leningen en kredieten zijn verstrekt met overheidsgarantie.

De financiële steunmaatregelen van de banken komen boven op de regelingen die direct door de overheid ter beschikking worden gesteld, zoals loonkostenregeling NOW of de tegemoetkoming in de vaste lasten TVL.