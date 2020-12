The Coca-Cola Company ontslaat wereldwijd 2.200 mensen. Het merendeel van de banen verdwijnt in de Verenigde Staten. Het bedrijf ziet zich door de coronacrisis genoodzaakt om herstructureringsplannen in een stroomversnelling te brengen, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal donderdag.

Het Amerikaanse bedrijf had aan het begin van het jaar ongeveer 86.00 werknemers en moet kosten besparen, omdat er minder frisdrank wordt verkocht bij sportevenementen en in restaurants, cafés en bioscopen. Daardoor is de omzet van het bedrijf fors gedaald. In het tweede kwartaal viel die ruim een kwart lager uit dan vorig jaar.

In augustus probeerde Coca-Cola ook al zijn personeelsbestand te verkleinen. Toen bood het concern ongeveer vierduizend werknemers in de VS en Canada een vrijwillige vertrekregeling aan. Al met al moet de ontslagronde ervoor zorgen dat het bedrijf tussen de 350 miljoen en 550 miljoen dollar per jaar bespaart, omgerekend tussen de 285 miljoen en 450 miljoen euro.