Bij de Britse havenplaats Dover staan vrachtwagenchauffeurs in een file van ongeveer 30 kilometer om het Kanaal te kunnen oversteken. Het Verenigd Koninkrijk verlaat over twee weken de Europese Unie en vermoedelijk bestellen veel Europese bedrijven nu meer Britse goederen dan anders.

Ook de CEO van de haven van Dover zegt dat het veel drukker is dan normaal. Op een normale dag steken tussen de 7.500 en 8.500 vrachtwagens het Kanaal over, maar in de afgelopen 24 uur waren dat er 10.141. Als je al die vrachtwagens achter elkaar zou zetten, zou er een rij van zo'n 160 kilometer ontstaan.

Die file kan nog veel langer worden in een no deal-scenario. De Britse overheid verwacht in dat geval bij de grens rijen van wel zevenduizend vrachtwagenchauffeurs die zonder de juiste papieren de EU in willen. De chauffeurs zouden dan ongeveer twee dagen moeten wachten voor ze de grens over kunnen.