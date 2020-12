Nu degenen die dat kunnen in toenemende mate weer thuiswerken, loopt het aantal klachten aan arm, nek en schouders (kans) ook weer op. Meer mensen melden zich daarvoor bij de fysiotherapeuten. Dat signaleren het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en FysioHolland, een organisatie waarbij meer dan vijfhonderd fysiotherapeuten zijn aangesloten.

“In de eerste golf zagen we een toename van het aantal klachten met 25 procent. In de zomer nam dat weer af maar nu loopt het net zo hard weer op”, zegt algemeen directeur Boris van der Vorst van FysioHolland tegen NU.nl. Onder dat bedrijf vallen meer dan 135 praktijken door het hele land.

Volgens Van der Vorst worden de klachten veroorzaakt door verschillende factoren, die wel allemaal direct te maken hebben met het thuiswerken. “Zo zijn de thuiswerkplekken vaak niet goed ingericht, is er een gebrek aan fysieke sociale interactie - het praatje bij de koffieautomaat – en is er sprake van de hele dag volgehouden aandacht.”

Daarmee bedoelt Van der Vorst die zelf ook fysiotherapeut is, dat mensen de hele dag geconcentreerd online zijn. Ook leidt thuiswerken tot meer stress, wat weer zorgt voor meer spierspanning. “Thuiswerkers ervaren stress doordat er wellicht kinderen in huis zijn of omdat iemand ineens een muziekje opzet terwijl ze druk bezig zijn.” Stress werkt ook door op het lichaam.

De directeur van FysioHolland vergelijkt de thuiswerkklachten met de opkomst van RSi toen mensen voor het eerst massaal met computers gingen werken. "Dit zijn ook beeldscherm gerelateerde klachten zijn.” De klachten bij werknemers zorgen bij zijn bedrijf voor een toename in verzoeken van werkgevers om webinars te geven over hoe de klachten te voorkomen zijn. “Ja dat moet dan ook weer online”, zegt hij verontschuldigend.

‘Niet alleen even lopen maar ook een wave doen’

Werkgevers willen klachten voorkomen omdat die uiteindelijk kunnen leiden tot hoger ziekteverzuim. De adviezen die daarin gegeven worden liggen redelijk voor de hand, alleen het opvolgen is vaak toch een probleem. “Je kunt per definitie niet de hele dag achter een laptop zitten, je moet een los toetsenbord hebben en een muis. Anders vergroei je ermee.” Maar hij begrijpt ook dat niet elke werknemer de mogelijkheden en middelen heeft om een comfortabele thuissituatie te creëren.

“Zorg voor voldoende beweging. En dat is niet alleen even lopen, maar doe dan ook een goede wave met je armen.” Volgens het KNGF zijn klachten vaak gerelateerd aan een bepaalde verandering in gedrag. “Zo zien we na de winter vaak dat mensen ineens weer gaan sporten en daardoor klachten krijgen. Hetzelfde gebeurt als er ineens massaal gaan thuiswerken.”