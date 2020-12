In lijn met de traditie geeft de overheid in december een indruk van hoe het loonstrookje van januari eruit komt te zien. Over de hele linie is dat beter, maar er wordt dit jaar wel een stevige kanttekening bij geplaatst. "De grote gevolgen van de coronacrisis worden in de cijfers niet goed zichtbaar", schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) donderdag in een toelichting aan de Tweede Kamer.

"Werknemers zien alleen een loonstrookje in januari als zij hun baan kunnen behouden. Ook in de koopkrachtcijfers worden de zware gevolgen van de corona-uitbraak op de arbeidsmarkt niet goed zichtbaar", aldus Koolmees.

Volgens de bewindsman zijn de zware gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt ook niet goed zichtbaar in de koopkrachtcijfers. Evengoed zijn de veranderingen in de lonen, uitkeringen en pensioenen die zijn toe te schrijven aan overheidsbeleid doorgerekend en is overal sprake van plussen.

Zo gaat een werknemer met een minimumloon er 1,9 procent op vooruit. Voor iemand met een modaal inkomen is de plus 2 procent. Iemand de drie keer modaal verdient, gaat er voor wat betreft belastingen, premies en heffingen uiteindelijk 1 procent op vooruit. Eventuele loonsverhogingen die tussen werkgever en werknemer zijn afgesproken, zijn hier nadrukkelijk niet in meegenomen.

Mensen in de bijstand gaan er 1,4 procent op vooruit, uitkeringsgerechtigden 1 tot 1,3 procent. Voor het AOW-pensioen, dat iedereen na de pensioengerechtigde leeftijd ontvangt, komt de plus uit op 1,4 procent. Alleen de aanvullende pensioenen stijgen niet. Dit heeft te maken met de verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.