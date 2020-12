Het aantal reizigers dat in november via Schiphol reisde is weer verder gedaald, meldt de luchthaven donderdag. Het ging om ruim 900.000 reizigers, een daling van 83 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

In oktober was de daling vergeleken met dezelfde maand vorig jaar 82 procent, naar 1,14 miljoen reizigers. In september waren het 1,3 miljoen reizigers, een afname van 79,4 procent.

In november vorig jaar, voor het uitbreken van de coronacrisis reisden nog 5,3 miljoen mensen van, naar en via de luchthaven van Amsterdam. Van de ruim 900.000 reizigers die in november op Schiphol waren, reisden 630.000 mensen binnen Europa en 270.000 passagiers van en naar verre bestemmingen.