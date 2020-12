Luchtvaartmaatschappij KLM past vertrektijden van Europese vluchten aan en schrapt de helft van het aantal vluchten naar Curaçao. Dat heeft een woordvoerder van KLM donderdag aan NU.nl laten weten.

KLM doet dit om de drukte op luchthaven Schiphol op bepaalde momenten te verminderen en omdat er minder vraag is naar tickets sinds deze week vanuit Nederland een oranje reisadvies voor de hele wereld geldt. KLM vliegt twee keer per dag naar Curaçao.

Ook dochtermaatschappij Transavia, dat traditioneel veel vakantievluchten aanbiedt, kijkt kritisch naar de vluchten die nog wel uitgevoerd worden en schuift met tijden. De afgelopen dagen ontstond consternatie omdat het ondanks het oranje reisadvies op gezette tijden redelijk druk is op Schiphol, waarbij het 1,5 meter afstand houden in het gedrang komt.

KLM is in overleg met de overheid om te kijken of er op een goede manier een onderscheid kan worden gemaakt in reizen die noodzakelijk en niet-noodzakelijk zijn.

De drie grote touroperators lieten eerder weten in lijn met het oranje reisadvies alle vakantiereizen voorlopig te annuleren. Ook KLM schrapt de zogeheten packagedeals, waarbij de maatschappij vluchten met hotel aanbiedt zoals touroperators.

"Op de website wijzen we met ingang van vanavond klanten die vanuit Nederland boeken, nog explicieter op het overheidsbeleid", aldus de KLM-woordvoerder. "Reizigers krijgen 24 uur voor vertrek een pushbericht. Daarin gaan we nogmaals refereren aan de overheidsregels."