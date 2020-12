HEMA wordt definitief overgenomen door de eigenaren van Jumbo, de familie Van Eerd, en investeringsmaatschappij Parcom. Dat maakte de winkelketen donderdag bekend.

De overname moet in februari van komend jaar formeel zijn afgerond. Met de overname is zo'n 440 miljoen euro gemoeid. HEMA telt zo'n 540 winkels in Nederland.

Eerder dit jaar werd HEMA door een groep schuldeisers overgenomen van toenmalig eigenaar Marcel Boekhoorn. Dankzij die overeenkomst kon de schuldenlast van HEMA aanzienlijk worden verminderd. Niet lang daarna kwam de familie achter Jumbo in beeld als nieuwe overnamekandidaat.

De familie Van Eerd sloeg hiervoor de handen ineen met de eveneens Nederlandse investeerder Parcom. Een woordvoerder van HEMA laat weten uitermate verheugd te zijn met het rondkomen van de overname "in een periode dat onze winkels noodgedwongen dicht zijn".

Iets meer dan een jaar geleden sloten HEMA en Jumbo al een commerciële samenwerking; in de Jumbo-supermarkten kwamen HEMA-producten te liggen.