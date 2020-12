In november is het aantal werklozen voor de derde maand op rij gedaald. Vorige maand waren er 378.000 mensen werkloos, wat neerkomt op 4,0 procent van de beroepsbevolking. Dat was een maand eerder nog 4,3 procent. Dat blijkt uit cijfers die het CBS donderdag heeft gepubliceerd.

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld zestienduizend per maand, terwijl in de maanden daarvoor het aantal werklozen juist steeg door de uitbraak van de coronacrisis. Tussen maart en augustus kwamen er in Nederland in totaal 150.000 werklozen bij.

Terwijl het aantal werklozen afnam, steeg het aantal werkenden. In de voorbije drie maanden kwamen er telkens gemiddeld 22.000 werkenden bij.

Het aantal WW-uitkeringen nam vorige maand af. Toen verstrekte uitkeringsinstantie UWV 276.000 WW-uitkeringen. Dat waren er 0,7 procent minder dan in oktober. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar was juist sprake van een fikse stijging van 21,4 procent.

In de meeste sectoren daalde in november het aantal mensen met een uitkering in vergelijking met oktober. Daar waren enkele uitzonderingen op. Zo nam het aantal mensen met een uitkering in de horeca en catering toe met 14,5 procent, terwijl in de culturele sector 6,6 procent meer mensen een WW-uitkering hadden.