Het Verenigd Koninkrijk heeft een handelsakkoord gesloten met de Verenigde Staten. Door de overeenkomst, waar afspraken in staan over douaneformaliteiten, wordt het voor de twee landen mogelijk om onderling vrije handel te blijven drijven.

De Britse minister van Financiën Jesse Norman bestempelt het akkoord als een belangrijke overeenkomst die zorgt voor continuïteit na de Brexit. Daarbij toont het akkoord de kracht van de samenwerking tussen de Amerikaanse en Britse douane.

"Deze overeenkomst stelt ons in staat om samen te blijven werken aan de bestrijding van douanedelicten door informatie en ervaringen uit te wisselen. Ook biedt het akkoord een wettelijke basis voor regelingen om de handelsstromen voor importeurs en exporteurs te vergemakkelijken", aldus Norman.

Het akkoord is niet hetzelfde als een vrijhandelsakkoord. Dat willen de Britten nog gaan sluiten met de VS, maar voorlopig richten ze zich op de gesprekken met de EU.

Want de gesprekken over een Brexit-deal lopen nog steeds. Hoewel het er vorige week op leek dat de onderhandelingen zouden uitlopen op een no deal, lijkt er nu een wat positievere wind rondom de onderhandelingen te waaien.