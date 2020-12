De winkelstraten in Nederland waren maandag, vlak na het uitgelekte nieuws over de lockdown, ongeveer dubbel zo druk als de week ervoor. Het was zelfs de drukste maandag van het jaar, meldt retailadviesbureau RMC woensdag op basis van eigen metingen.

Maandag gingen veel mensen nog snel het centrum in om kerstcadeaus te kopen of naar de kapper te gaan. Zo druk als tijdens Black Friday was het maandag echter niet: er waren gemiddeld een kwart minder mensen in de winkelstraten dan tijdens dat koopjesfestijn.

Dinsdag, de eerste dag van de lockdown, was het meteen een stuk rustiger. Volgens RMC waren toen ongeveer 51 procent minder mensen aan het winkelen dan een week ervoor. Ten opzichte van dezelfde dinsdag een jaar geleden was er zelfs drie kwart minder winkelend publiek.

RMC meet de drukte in winkelstraten door er de wifisignalen van passerende mobiele telefoons te tellen. Het adviesbureau doet dat regelmatig, waardoor de metingen goed met elkaar te vergelijken zijn.