Cryptomunt bitcoin is voor het eerst meer waard dan 20.000 dollar. Woensdag steeg de koers tot een recordhoogte van 20.440 dollar (bijna 16.800 euro).

De waarde van de bitcoin en andere cryptomunten is al geruime tijd aan het stijgen. Dit jaar werd de bitcoin bijvoorbeeld al meer dan anderhalf keer zoveel waard. De munten wonnen aan populariteit doordat grote bedrijven als PayPal er meer interesse in toonden. Dat voedt de hoop dat de cryptovaluta's voor het grote publiek interessanter worden.

Daarnaast is er door steunmaatregelen vanuit overheden en centrale banken zoveel geld voorhanden, dat er ook meer geld in risicovollere investeringen wordt gestoken. Ten slotte is er een groep mensen die verwacht dat de bitcoin - net als goud - een goede investering is, omdat die niet vatbaar is voor zaken als inflatie.

De koers van de bitcoin piekte in 2017 al eens, maar zakte daarna in. Halverwege 2018 was de bekendste cryptomunt nog zo'n 4.000 dollar waard.