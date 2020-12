Nederlandse bedrijven in de industrie en zakelijke dienstverlening slaan zich beter door de coronacrisis heen dan hun sectorgenoten in andere landen. Doordat ze flexibel inspeelden op de veranderende omstandigheden, hielden zij de schade relatief beperkt en kunnen ze sneller herstellen, stelt ABN AMRO in de sectorprognose voor 2021 en 2022.

De industriële productie is in Nederland met 6,5 procent gedaald, wat volgens ABN minder is dan in andere landen. De komende jaren wacht de sector een groei van 3,5 procent in 2021 en 4 procent in 2022.

Volgens onderzoeker Franka Rolvink Couzy is dit vooral te danken aan slim en snel schakelen: "Chemische fabrieken en plastic verpakkers produceerden miljoenen flacons met handzeep of desinfecterende handgels. De kunststofbranche produceerde kuchschermen en de apparatenbranche extra beademingsapparatuur."

De zakelijke dienstverlening wist de schade te beperken tot een krimp van 6 procent. De onderzoekers roemen hierbij vooral de flexibiliteit van uitzendbureaus die arbeidskrachten aan de slag wisten te krijgen op plaatsen waar ze hard nodig waren, zoals bij teststraten, distributiecentra en supermarkten. In deze sector rekent ABN op 3 procent groei in zowel 2021 als 2022.

Grote verschillen tussen en binnen sectoren

ABN AMRO stelt in het rapport dat er grote verschillen zijn tussen sectoren die hun verdienmodel wel of niet kunnen aanpassen. In de horeca- en vrijetijdssector is de teruggang dit jaar 50 procent en de groei de komende twee jaar 70 en 15 procent. De branche zal daarmee eind 2022 nog niet helemaal hersteld zijn.

De retail kent enorme verschillen binnen de sector. De verkopen van auto's, kleding en schoenen zijn sterk gedaald, terwijl bijvoorbeeld elektronicazaken veel meer online verkopen. Deze sector zal na een krimp van 8 procent dit jaar, met respectievelijk 5 en 2 procent herstellen in 2021 en 2022.

Ook in de transport en logistiek, met een gemiddelde krimp van 4,5 procent dit jaar, is het beeld wisselend. Doordat hele sectoren tot stilstand kwamen, was er veel minder lading, maar sommige bedrijven moesten juist alle zeilen bijzetten om bijvoorbeeld supermarkten extra te bevoorraden of de aanvoer van mondkapjes te regelen. ABN verwacht volgend jaar 2,5 procent groei en het jaar erna 3,5 procent.