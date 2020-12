Het kabinet wil ingrijpen om grote koopjeswinkels zoals Wibra en Action te sluiten. Er wordt gewerkt aan duidelijkere en strengere regels, melden ingewijden. De budgetketens wilden openblijven, maar dan alleen om essentiële producten zoals levensmiddelen en wc-papier te verkopen.

Het kabinet kondigde maandag de sluiting van alle niet-essentiële winkels aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onder meer supermarkten, apotheken, opticiens en bedrijven die levensmiddelen verkopen mogen openblijven.

Dinsdag kondigde HEMA aan de deuren open te houden en alleen voedingswaren te verkopen. Woensdag volgden budgetketens Wibra en Action met een soortgelijk bericht. De woordvoerder van Wibra kon het voornemen om te openen nog niet bevestigen.

Ook budgetketen Xenos heeft woensdag elf zogeheten 'foodstores' geopend. Dat zijn winkels waar het assortiment voor drie kwart uit voedingsmiddelen bestaat.

Action wil rond middaguur open

Action verklaart ondanks de maandag afgekondigde lockdown open te mogen, doordat ongeveer 40 procent van de omzet behaald wordt met essentieel geachte artikelen.

De keten heeft ruim vierhonderd winkels. Klanten zouden na de opening bij Action uitsluitend producten kunnen kopen die als essentieel beschouwd worden, zoals schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten en etenswaren.

De Rijksoverheid hanteert een grens van 30 procent omzet uit bijvoorbeeld voedingsmiddelen, wc-papier en zeep bij de afweging of winkels moeten sluiten.

Waarschijnlijk gaan de meeste winkels rond het middaguur weer open. "Maar op sommige plekken kan dat iets later zijn. We willen pas opengaan op het moment dat alles in de winkel in orde is gebracht", licht een woordvoerder toe. Action heeft als een van de weinige winkelketens geen online verkoop.