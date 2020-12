Vliegveld London Heathrow mag een extra start- en landingsbaan aanleggen, zo heeft de hoogste rechter in het Verenigd Koninkrijk woensdag besloten. De toestemming komt op een moment dat het vliegverkeer juist grotendeels stilligt door de coronapandemie.

Het grootste vliegveld van het Verenigd Koninkrijk heeft al twee start- en landingsbanen en wil daar graag een derde aan toevoegen. Met de uitbreiding is een bedrag van 14 miljard pond (15,5 miljard euro) gemoeid.

In een eerdere rechtszaak werd een streep gezet door die plannen, omdat de luchthavenbeheerder te weinig rekening hield met klimaatafspraken van de Britse regering. Die uitspraak is woensdag dus naar de prullenmand verwezen.

Dat er momenteel amper gevlogen wordt, is voor London Heathrow geen reden om de plannen in de ijskast te zetten. De luchthavenbeheerder gaat ervan uit dat de coronacrisis tot het verleden behoort, tegen de tijd dat de uitbreiding is gerealiseerd, op z'n vroegst in 2030.