Bijna een kwart van de ondernemingen in het kleinbedrijf (vijf tot vijftig werkzame personen) verwacht volgend jaar minder te investeren. De kloof tussen ondernemers die minder en die juist meer investeren is veel groter dan bij het midden- en grootbedrijf, blijkt woensdag uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit onderzoek ten behoeve van de jaarlijkse Staat van het mkb blijkt dat 24 procent van de kleine ondernemingen minder investeringen verwacht in 2021, terwijl 13 procent juist denkt meer te investeren. Dat verschil van 11 procentpunt is duidelijk groter dan bij het middenbedrijf (4 procent) en het grootbedrijf (2 procent).

Het percentage ondernemers dat minder investeringen verwacht is het grootst in de horeca. Van de het midden- en kleinbedrijf denkt 42 procent in die branche minder te gaan investeren. Ook de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie springt eruit.

Alleen mkb'ers die zich bezighouden met de verhuur en handel van onroerend goed zitten klaar om volgend jaar geld in hun bedrijf te pompen. Van de middenbedrijven rekent ruim 40 procent op meer investeringen. In de industrie investeren de middelgrote ondernemingen per saldo ook meer, maar de kleine bedrijven nog niet.

Uit de cijfers valt ook op te maken dat grote bedrijven makkelijker in staat zijn om al geplande investeringen door te schuiven dan mkb-ondernemingen. Van de grote bedrijven speelde in het derde kwartaal van dit jaar 45 procent op die manier in op de ontwikkelingen. Voor het middenbedrijf was dit percentage 36 procent en voor het kleinbedrijf 27 procent.

Overheid moet maatwerk bieden

De Staat van het mkb is een jaarlijks onderzoek door het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Die organisatie zegt dat het niet alleen door de coronacrisis komt dat de investeringen bij veel ondernemers achterblijven, dat was de laatste jaren eigenlijk ook al zo.

Bedrijven die in bepaalde fasen van hun bestaan stilstaan of krimpen, kunnen later alsnog productiever worden, stelt het Comité in een toelichting. ''De grote verschillen tussen bedrijven maken segmentatie noodzakelijk, dus maatwerk in maatregelen van de overheid.''