Nu de hele wereld vanuit Nederland op code oranje staat, houdt KLM er rekening mee dat het aantal vluchten weer verder wordt ingeperkt. Dat zegt een woordvoerder woensdag desgevraagd tegen NU.nl.

"De precieze impact is op dit moment nog niet duidelijk, maar feit is dat minder vraag naar vliegtickets vanuit de Nederlandse markt gevolgen kan hebben voor het aantal vluchten dat KLM uitvoert", aldus de woordvoerder.

Vanaf woensdag hebben alle landen en gebieden in de wereld minimaal het reisadvies oranje, wat betekent dat reizen wordt afgeraden tenzij echt noodzakelijk. "Boek geen vakantie", luidt ook het advies van de Rijksoverheid.

KLM stelt dat het nieuwe reisadvies "een harde maatregel" is "die het economisch herstel van de luchtvaart weer verder achteruit zet." Het is niet zo dat maatschappijen helemaal niet meer vliegen als landen op oranje staan.

Volgens KLM zijn er verschillende redenen waarom nog wel op die landen gevlogen wordt. "Zoals het vervoeren van hulpverleners of diplomaten, en niet-Nederlanders die via Schiphol vliegen en geen of een ander reisadvies van hun nationale overheid hebben."

Ook vervoeren KLM en andere maatschappijen veel vracht en sinds het begin van de coronacrisis ook in toenemende mate medische hulpgoederen. "Dat staat los van de codering van het betreffende land."