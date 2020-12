We dronken vorige maand fors minder bier dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt de Vereniging Nederlandse Brouwers. Weliswaar werd thuis 7,5 procent meer bier gedronken, maar dat kon niet voorkomen dat de totale verkoop met liefst 25,8 procent kelderde.

Oorzaak daarvan was vooral de sluiting van de horeca. Sinds 14 oktober zijn restaurants en cafés dicht, waardoor de verkoop via de horeca met 92 procent afnam in vergelijking met november vorig jaar.

Of december beter wordt, valt te betwijfelen. Tot afgelopen maandag waren de restaurants in hotels nog open, waar de gasten weleens een biertje bestelden. Nu de strenge lockdown dinsdag is ingegaan, moeten ook die restaurants dicht.

Volgens de Vereniging Nederlandse Brouwers kunnen brouwerijen in deze tijd maar moeizaam het hoofd boven water houden. "Alle brouwers moeten hun kosten drastisch reduceren om hun voortbestaan te garanderen. Veel brouwerijen zijn voor een groot deel van hun omzet afhankelijk van de horeca. Daar is de situatie helemaal uitzichtloos", zegt directeur Lucie Wigboldus.

Bij de Vereniging Nederlandse Brouwers zijn veertien bedrijven aangesloten, waaronder AB InBev, Heineken, Grolsch, Gulpener en Bavaria-moederbedrijf Swinkels.