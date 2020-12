Groothandels moeten openblijven om de drukte te spreiden en supermarkten te ontlasten, zegt directeur Marc Jansen van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) dinsdag tegen NU.nl. Vanwege de nieuwe regels zijn consumenten niet langer welkom bij vestigingen van bijvoorbeeld Sligro en Makro. De groothandels waren tijdens de eerste lockdown wel toegankelijk voor het grote publiek.

Vanwege de komst van het ouderenuurtje in de ochtend en het verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur moeten veel consumenten hun boodschappen in een korter tijdsbestek doen. "Supermarkten hebben in de afgelopen maanden steeds meer winkeltijdbeperkende maatregelen over zich heen gekregen", stelt Jansen.

Het openstellen van de groothandels, samen goed voor ruim 800.000 vierkante meter aan winkeloppervlak, is volgens de supermarktbranche nodig om de veiligheid in supermarkten te waarborgen.

Ook tijdens de eerste coronagolf openden de groothandels hun deuren voor consumenten. De groothandels en het CBL denken daarom dat er nu een foutje is gemaakt. "Er is verwarring over. Groothandels voor levensmiddelen staan op ander deel van de site van de Rijksoverheid op uitgezonderd", aldus Jansen. "Wij denken dat het een foutje is", voegt een Sligro-woordvoerder eraan toe.

Vanwege de uiteenlopende berichtgeving en de regelgeving tijdens de eerste lockdown waren zelfbedieningsgroothandels als Makro en Sligro dinsdag voor iedereen geopend. Als het kabinet niet ingrijpt, zal dat pas weer veranderen als de coronamaatregelen versoepeld worden. "Als de horeca weer opengaat, gaan wij weer dicht", aldus Jansen.