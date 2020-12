Het Russische Aeroflot zet passagiers die weigeren een mondkapje te dragen in een apart toegewezen deel in de vliegtuigen, zo laat de luchtvaartmaatschappij dinsdag weten.

"We hebben aparte stoelen voor reizigers die aan boord van het vliegtuig weigeren een mondkapje op te zetten nadat de deuren dicht zijn", aldus een woordvoerder van Aeroflot.

Volgens Aeroflot is dit een wereldwijd toegepaste methode en een maatregel die nodig is. De Russische maatschappij liet maandag weten dat mensen alleen aan boord worden toegelaten als ze een mondkapje dragen dat zowel de neus als mond bedekt.

In Rusland is het dragen van een mondkapje en handschoenen verplicht in het openbaar vervoer, in supermarkten en in andere publiek toegankelijke ruimtes. In de praktijk worden deze regels niet altijd opgevolgd en gehandhaafd.