De grote Nederlandse vakantieparken zijn er inmiddels aan gewend dat de telefoon na de aankondiging van nieuwe maatregelen roodgloeiend staat. Dat viel dit keer wel mee, zeggen Roompot, Landal en Center Parcs tegen NU.nl. Waar vooral veel vragen over komen, is hoe voldaan kan worden aan de nieuwe regels voor de maximale groepsgrootte.

"Stel dat een gezin geboekt had met nog een ander familielid en opa en oma, dan kijken we naar een oplossing", zegt een woordvoerder van Center Parcs. "Voor bestaande boekingen kijken we dan hoe we het op kunnen lossen met een extra huisje tegen kostprijs."

Dat de zwembaden nu weer dicht zijn en de kinderboerderij, want dat is een soort dierentuin, doet de mensen weinig zeggen alle vakantieparken. "Het aantal mensen dat tegelijkertijd het zwembad in mocht was al teruggebracht van 1.200 tot dertig, dus het was voor veel gasten al onzeker of ze terecht konden in het zwembad."

Bij Roompot heeft maar een tiental van de 120 parken überhaupt een zwembad. "We zien ook geen annuleringen, wel omboekingen van vooral groepen", aldus de woordvoerder. Normaliter zitten de parken met Kerst tot de nok toe vol. "Dat is dit jaar niet zo doordat er geen Duitse en Belgische toeristen zijn. Die zijn normaal gesproken toch goed voor een kwart tot een derde van alle boekingen."

Ook bij Landal zijn het vooral mensen die hun reservering willen aanpassen naar een later moment, maar geen massale afzeggingen of extra boekingen. "Het is van allebei een beetje. Qua eten waren we al ingespeeld op het afhalen en bezorgen, daar verandert niets in. De zwembaden en binnenspeeltuinen zijn dicht, maar mensen willen er hoe dan ook wel tussenuit hebben wij de indruk."

Mensen willen gewoon weg uit het thuiskantoor

Ongeveer een vijfde van de parken van Landal, zit helemaal vol. "De parken in de bossen zijn in deze periode van het jaar altijd geliefd. In de parken aan de kust is nog wel ruimte." Volgens de woordvoerder van Center Parcs zijn mensen er inmiddels wel aan gewend dat er steeds van alles verandert. "En er kan nog genoeg buiten, zoals wandelen, fietsen en klimmen. In het huisje kunnen mensen gezellig spelletjes doen."

Na eerder wijzigingen in de maatregelen, annuleerde ongeveer 10 procent van de mensen hun vakantiehuisje. "We denken dat het nu minder is omdat mensen gewoon weg willen uit hun thuiskantoor." Roompot wijst er tenslotte op dat alles in deze coronatijd elke dag weer anders kan zijn, ook voor wat betreft de belangstelling voor de vakantieparken.