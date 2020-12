Vakbond FNV stopt met de werkonderbrekingen bij supermarkten voor betere arbeidsvoorwaarden. De acties worden opgeschort, omdat de druk op het supermarktpersoneel door de nieuwe maatregelen toeneemt, meldt de vakbond dinsdag. Als de lockdown halverwege januari weer wordt opgeheven, gaat FNV door "totdat de werkgevers een goed bod doen".

De vakbond organiseerde vorige week vrijdag werkonderbrekingen in het distributiecentrum van Detailresult Groep in Velsen, om zo de looneis kracht bij te zetten. Vanuit dat distributiecentrum worden verschillende supermarkten van DekaMarkt en Dirk bevoorraad.

Onlangs stapte de vakbond uit het overleg met de werkgevers, omdat de partijen het maar niet eens konden worden over een nieuwe cao. De werkgevers die door het Vakcentrum en VGL vertegenwoordigd worden, willen af van de zondagstoeslag en bieden 4 procent meer loon over twee jaar.

Dat aanbod is voor FNV niet voldoende. "Met dat beetje loonsverhoging boeren de medewerkers er domweg op achteruit. De inflatie is hoger en het loongebouw is al niet fantastisch", aldus FNV-bestuurder Mari Martens. FNV wil de toeslag behouden en vraagt om 5 procent meer loon.