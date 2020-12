Starbucks zet in de Verenigde Staten een streep door zijn happy hours. Daarmee wil het bedrijf voorkomen dat er grote drukte bij de winkels ontstaat en het risico verkleinen dat klanten en personeel besmet worden, zo staat in een interne memo aan het personeel.

Starbucks had in het verleden regelmatig happy hours, waarin klanten twee producten voor de prijs van één konden krijgen. Dit leidde tot meer drukte op tijdstippen waarop het normaal gesproken wat rustiger was, bijvoorbeeld in de middag- en avonduren. Ook hielp het de verkopen op peil te houden toen tijdens de lockdown veel mensen thuiswerkten.

Voor 17 december en 7 januari had het bedrijf in de VS ook happy hours gepland staan, maar daar ziet het nu van af, nadat de kortingsactie eerder al op 1 december niet doorging.

Uit onderzoek blijkt dat de happy hours Starbucks geen windeieren leggen. Volgens advertentieplatform inMarket was het aantal bezoeken tijdens de kortingsacties in het laatste kwartaal van 2018 11 procent groter dan gebruikelijk.