Het regent afzeggingen bij de hotels nadat premier Mark Rutte maandagavond in zijn toespraak zei dat de restaurants in de hotels op slot gaan en roomservice niet is toegestaan. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dinsdag. Fletcher Hotels, met ruim honderd hotels, bevestigt dat.

"We hebben sinds vandaag veel afzeggingen", zegt directeur Rob Hermans van Flechter Hotels. "Ontspannen en tot rust komen werd eerder aangemoedigd, maar nu juist ontmoedigd." Een woordvoerder van Van der Valk, met ruim zeventig hotels in Nederland, beaamt dat.

Van der Valk wijst erop dat er ook mensen noodgedwongen in hotels verblijven. "Vanwege werk of een verbouwing of een nare situatie. Die mensen wil je goede zorg bieden maar zij worden nu wel gedupeerd."

KHN vindt het logisch dat veel mensen die niet in een hotel hoeven te zijn, nu afzeggen. "Mensen wilden daar ook lekker uit eten gaan, dat gebeurde de laatste tijd ook veel." Rutte noemde dat juist als reden om de restaurants in de hotels te sluiten.

De hotels worstelen behalve met afzeggingen ook met hoe ze de gasten die er wel zijn van eten voorzien. "In maart was roomservice nog wel toegestaan", weet de woordvoerder van Van der Valk, die nog geen beeld heeft van annuleringen.

De directeur van Fletcher stelt dat roomservice hem een veel veiligere manier lijkt om de gasten van eten te voorzien. "Dan gaat er één iemand langs de deuren met het eten. Nu kunnen mensen via de telefoon bestellen en laten wij ze weten dat het eten klaar is en dan moeten ze dat allemaal afhalen." De keukens in de restaurants blijven wel draaien.

Fletcher voorziet ook een tegenvallend aantal gasten met Kerst. "Normaal gesproken zitten we dan vol. Maar mensen willen zeker met Kerst ook gezellig om tafel."