Vakbond FNV daagt Uber voor de rechter om een eind te maken aan de schijnconstructies waarmee het vervoersplatform werkt, zo maakt FNV dinsdag bekend. Daarnaast wil de grootste vakbond van Nederland dat Uber zich aan de taxi-cao gaat houden en een eind maakt aan oneerlijke concurrentie in de taxiwereld.

FNV vindt dat chauffeurs die via Uber ritten uitvoeren alleen op papier zelfstandige ondernemers, en dus zogeheten schijnzelfstandigen zijn. "Uber handelt en gedraagt zich in alles als een werkgever. Ze bepaalt welke chauffeurs en auto's tot het platform toegelaten worden, het tarief waarvoor ze rijden en controleert de prestaties van chauffeurs", zegt FNV-bestuurder Amrit Sewgobind.

De argumenten die FNV aanvoert, zijn niet uniek. Het Franse hof van cassatie oordeelde vorig jaar nog dat chauffeurs van het platform als werknemers in plaats van zelfstandigen gezien moeten worden. Het hof concludeerde destijds dat er bij Uber "een relatie van ondergeschiktheid" is tussen de bestuurder en het bedrijf. "En dus biedt de bestuurder zijn of haar diensten niet aan als zelfstandige, maar als werknemer", concludeerde het hof destijds.

De stap naar de rechter van FNV volgt op een sommatie die de vakbond op 16 november de deur uit deed gaan. Daarin stonden dezelfde twee eisen, maar volgens FNV heeft Uber niet voldoende gedaan om een stap naar de rechter te voorkomen.

"Uber heeft ons laten weten dat ze wel met ons in gesprek wil, maar zegt op voorhand al dat zij geen van onze eisen zal inwilligen. Dat doe je alleen maar om de boel te vertragen, en dat is geen gesprek over de eisen zoals in onze sommatie van 16 november staat", aldus Sewgobind. Uber was dinsdag niet meteen bereikbaar voor een reactie.