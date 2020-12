Geen work-out in de sportschool, geen bezoek aan het pretpark, de meeste winkels zijn dicht en ontspannen in de sauna kan ook niet meer. De lockdown die maandag door het kabinet is afgekondigd, maakt het leven een stuk saaier. Maar wat betekent die voor de economie? "Zolang het virus niet onder controle is, blijft de economie heen en weer gaan", denkt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen.

De lockdown lijkt volgens hem veel op die van afgelopen voorjaar, al zijn nu meer winkels dicht dan toen. "Een ander belangrijk verschil is dat mensen er nu meer aan gewend zijn. Toen schrokken ze er meer van en bleven ze meer thuis dan ze nu wellicht doen. Ze zijn nu, bijna letterlijk, gepokt en gemazeld. Het is economisch gezien een déjà vu."

Of de voorspelde groei van de economie in 2021 in gevaar komt, hangt volgens Van Mulligen vooral af van hoelang het duurt voordat het virus onder controle is.

"Het virus is gewoon nog lang niet aan zijn terugtocht bezig. Het echte herstel kan pas plaatsvinden als de pandemie weg is. Tot die tijd blijft het economisch jojoën. Uiteindelijk zijn het niet de kabinetsmaatregelen, maar is het het virus dat de economie echt beïnvloedt, onder andere doordat het angst en onzekerheid met zich meebrengt."

Faillissementen en ontslagen liggen niet voor de hand

Veel bedrijven moeten nu op slot, waardoor hun inkomsten sterk terugvallen. Gaat dit leiden tot een golf van faillissementen en ontslagrondes, doordat bij veel bedrijven de reserves inmiddels op zijn? Volgens de CBS-econoom valt dat wel mee. Het steunpakket van het kabinet voorkomt veel bankroeten en ontslagen. Bovendien is het recent uitgebreid en is maandag een nieuwe uitbreiding aangekondigd.

Daarnaast heeft het voor schuldeisers nu sowieso weinig zin om een faillissement van bijvoorbeeld een horecabedrijf aan te vragen. "Als je een pand wil verkopen als schuldeiser, krijg je daar in de huidige markt nauwelijks geld voor", legt Van Mulligen uit.

Hij vermoedt dat de nieuwe lockdown vooral impact heeft op mensen die met een flexcontract of tijdelijk contract werken, net als tijdens de eerste lockdown. "Een aantal flexwerkers zal wellicht zijn of haar baan kwijtraken, en dat is heel vervelend voor hen, maar voor de economie heeft dat niet zo veel gevolgen." De vaste contracten blijven waarschijnlijk buiten schot, denkt hij.

Werkloosheid naar 6,9 procent als virus niet onder controle komt

De Nederlandsche Bank (DNB) kwam maandag met een prognose voor de economie. Daarbij heeft ze ook berekend wat er gebeurt als het voorlopig niet lukt om het virus onder controle te krijgen. De werkloosheid zou dan volgend jaar oplopen tot gemiddeld 6,9 procent, terwijl de economie volgend jaar maar zeer beperkt groeit in vergelijking met dit jaar.

Onder meer het gebrek aan vertrouwen en de grote onzekerheid remmen de economische groei en leiden tot meer werkloosheid. Mede daardoor zou de economie aan het einde van 2022 nog altijd 2,5 procent lager liggen dan het niveau voor de coronacrisis. Ook de huizenprijzen zouden in dit geval in 2022 licht dalen.

Belangrijk om te vermelden, is dat DNB bij deze cijfers uitgaat van een scenario dat wellicht wat donkerder is dan op dit moment realistisch lijkt. Zo zou in dit scenario een vaccin pas na komende zomer beschikbaar zijn en zou het virus pas in het derde kwartaal van 2022 onder controle zijn.