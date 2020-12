Het bedrijf Unitedcall, dat onder verschillende namen consumenten belde en ze onder druk zette om rekeningen te betalen die waarschijnlijk niet bestonden, heeft van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete van 800.000 euro gekregen, meldt de waakhond dinsdag. Volgens de ACM waren de telefoontjes van het bedrijf "zeer schadelijk voor het vertrouwen van consumenten in de incassobranche".

Unitedcall opereerde vanuit Turkije en benaderde consumenten met meerdere fictieve namen van incassobureaus.

Vanaf 2018 ontving de ACM veel klachten over het bedrijf, omdat het consumenten opbelde over een rekening die nog niet betaald zou zijn. Zij werden vervolgens flink onder druk gezet om de rekening alsnog te betalen, maar het bedrijf weigerde aanvullende informatie over de rekening te geven, zodat consumenten niet konden controleren of het telefoontje terecht was.

In de gesprekken werd bijvoorbeeld gezegd dat de consument akkoord was gegaan met een aanbod voor een product of dienst, zoals een abonnement voor een loterij of een cheque voor een vliegreis of hotelovernachting. Doordat de consument dat nog steeds niet zou hebben opgezegd, zou er een openstaande rekeningen zijn die geïnd moest worden.

Consumenten kregen vervolgens geen aanvullende informatie, maar de callcentermedewerker dreigde wel dat er beslag zou worden gelegd op de inkomsten of dat de consument vast zou worden gezet als de rekening niet meteen betaald zou worden.

Doordat de consumenten geen aanvullende informatie kregen, heeft de ACM niet kunnen nagaan of het ook echt om niet-bestaande rekeningen ging, maar daar gaat ze wel van uit.