De dekkingsgraad van ambtenarenpensioenfonds ABP is eind november uitgekomen op 91,5 procent. Dat heeft het grootste pensioenfonds van Nederland dinsdag bekendgemaakt.

De 91,5 procent is nipt boven 90 procent, waarop een fonds de pensioenen moet verlagen. Maar ABP waarschuwt voor al te groot optimisme. "Dit is leuk maar de stand van eind december is bepalend en die is nog erg onzeker gezien de coronacrisis en de Brexit", aldus een woordvoerder.

Pensioenfondsen hikken al het hele jaar aan tegen wat de dekkingsgraad aan het eind van dit jaar zal zijn. De grens om te korten op pensioenen werd eerder al verlaagd naar 90 procent. Eerder was dat nog 104,2 procent.

Op 4 januari geeft ABP een 'snapshot' over wat het fonds verwacht waar de dekkingsgraad eind dit jaar op is uitgekomen. Dat geeft dan een indicatie of al dan niet gekort moet worden.

Vorige maand maakte ABP bekend de premies te moeten verhogen.